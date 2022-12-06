Роналду забил сборной Швейцарии, но гол отменили

На 84-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Португалии и Швейцарии был забит ещё один гол. Потяжелевший Криштиану Роналду убежал в отрыв от центральной линии поля и плотно пробил в цель примерно от линии штрафной, несмотря на то, что его догнал защитник. Тем не менее, счет не стал 6:1, так как ветеран стартовал с запасом в несколько метров от ближайшего конкурента - вне игры.

Отметим, что Роналду выходил в старте во всех матчах турнира, кроме сегодняшнего. Его место занял Гонсалу Рамуш и забил трижды, добавив к этому голевую передачу.

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