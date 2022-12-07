В сборной Швейцарии определились с будущим Якина после поражения 1:6 от Португалии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин не будет отправлен в отставку после неудачного матча на ЧМ-2022.

Швейцарцы уступили Португалии со счётом 1:6 в поединке 1/8 финала чемпионата мира. Данное поражение стало одним из самых сокрушительных для сборной за всю историю выступления на мундиале, однако Якин сохранит свой пост, сообщает Blick, ссылаясь на директора федерации Пьерлуиджи Тами: «Будущему Якина в сборной Швейцарии ничего не угрожает», – заявил он, добавив, что специалиста нельзя списывать со счетов из-за одного провального матча.

Мурат Якин занимает должность с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.