Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В сборной Швейцарии определились с будущим Якина после поражения 1:6 от Португалии

07 Декабря 2022 • 20:38 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин не будет отправлен в отставку после неудачного матча на ЧМ-2022.

Швейцарцы уступили Португалии со счётом 1:6 в поединке 1/8 финала чемпионата мира. Данное поражение стало одним из самых сокрушительных для сборной за всю историю выступления на мундиале, однако Якин сохранит свой пост, сообщает Blick, ссылаясь на директора федерации Пьерлуиджи Тами: «Будущему Якина в сборной Швейцарии ничего не угрожает», – заявил он, добавив, что специалиста нельзя списывать со счетов из-за одного провального матча.

Мурат Якин занимает должность с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Швейцарии Мурат Якин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
20:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Марокко – Португалия: прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира – 10 декабря 2022
20:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игроки сборной Мексики перед ЧМ-2022 написали письма сами себе
20:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конате высказался о противостоянии с Кейном в четвертьфинале ЧМ-2022
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Швейцарии определились с будущим Якина после поражения 1:6 от Португалии
20:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Флик объявил, что остаётся тренером сборной Германии официально
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ольмо поблагодарил всех, кто поддерживал сборную Испании на ЧМ-2022
20:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов – о сборной Испании: «Владение мячом дало лишь путёвку домой»
20:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Винисиус высказался о танцах сборной Бразилии
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк – о возможной серии пенальти в матче против Аргентины: «Мы готовимся к этому»
19:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Во время пресс-конференции Винисиуса на стол запрыгнул кот
19:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов считает, что сборная Бразилии может стать чемпионом мира
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Марокканец Хакими лидирует на чемпионате мира по отборам
19:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой оценил силу сборной Португалии
19:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Парфёнов — о победе Марокко над Испанией: «Результат неожиданный, респект марокканцам»
19:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси лидирует по дистанции с мячом на чемпионате мира – 2022 2
Все новости
Рекомендуем