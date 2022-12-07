Рамуша признали лучшим игроком встречи Португалии и Швейцарии

Главный бомбардир минувшего вечера Гонсалу Рамуш ожидаемо забрал приз лучшему игроку матча чемпионата мира по футболу в Катаре. 21-летний форвард «Бенфики» сегодня был неотразим и оформил хет-трик в ворота не самой слабой швейцарской сборной и отметился ассистом. Свои голы он забил на 17-й, 55-й и 67-й минутах игры. Не подкачали и его партнёры по команде и довели дело до разгромного счёта, который очень редко встречается в плей-офф мундиалей – 6:1.

Теперь португальцев ждёт встреча со сборной Марокко в четвертьфинале мундиаля. Накануне марокканцы сенсационно выбили сборную Испании в серии послематчевых пенальти.