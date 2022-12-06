Рамушу потребовалось 17 минут, чтобы сделать то, что никогда не удавалось Роналду

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш уже превзошёл главную звезду своей команды по количеству голов в плей-офф чемпионатов мира.

21-летний футболист «Бенфики» неожиданно заменил всё того же Криштиану Роналду в стартовом составе португальцев в матче 1/8 финала против Швейцарии, а уже на 17-й минуте встречи записал на табло своё имя. Таким образом, как отмечает Opta, Рамушу потребовалось всего 17 минут, чтобы забить дебютный гол в плей-офф мундиаля – Роналду пока не сделал этого, сыграв в общей сложности более 500 минут. Лучший бомбардир сборных за всю историю получит шанс исправить голевую засуху уже сегодня, если выйдет на замену во втором тайме.