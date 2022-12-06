Рамуш – третий самый молодой автор хет-трика в плей-офф ЧМ за всю историю

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш трижды огорчил сборную Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

21-летний форвард «Бенфики» отличился на 17-й, 51-й и 67-й минутах встречи, став третьим в списке самых молодых авторов хет-трика в плей-офф чемпионатов мира, докладывает MisterChip. Лидером рейтинга является Пеле, трижды забивавший в 1958 году в возрасте 17 лет, а вторую строчку оставляет за собой Эдмунд Конен, сделавший это в 1934 году в 19-летнем возрасте.

До матча против швейцарцев Гонсалу Рамуш ни разу не появился в стартовом составе на нынешнем мундиале, ограничившись лишь двумя выходами на замену.