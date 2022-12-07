Сборная Португалии впервые забила так много в матче плей-офф чемпионата мира

Сборная Португалии разгромила сборную Швейцарии в рамках последнего матча 1/8 финала чемпионата мира, забив той целых шесть мячей. Как оказалось, ранее чемпионам Европы не удавалось быть столь результативными в матчах плей-офф чемпионата мира.

В 1966 году им удалось забить пять мячей в матче четвертьфинала против Северной Кореи - тогда корейцы сенсационно вышли вперед 3:0 к середине первого тайма, но затем пропустили пять мячей.

Но еще любопытнее, что абсолютный рекорд португальской сборной на чемпионатах мира также был поставлен в матче против сборной Северной Кореи - 7:0 на чемпионате мира 2010 года!