Тренер Португалии Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о Криштиану Роналду после победы над Швейцарией со счётом 6:1.

Напомним, что лучшему бомбардиру в истории португальской национальной команды не нашлось места в стартовом составе в поединке 1/8 финала. Заменивший его Гонсалу Рамуш оправдал доверие, оформив хет-трик.

«Мы с Роналду дружим много лет. Как капитан, он подаёт всем пример в сборной Португалии. Криштиану и Рамуш – игроки разного плана. У меня нет никаких проблем с нашим капитаном», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого португальцев.

В сегодняшнем матче Криштиану Роналду вышел на замену на 74-й минуте.