​Тренер Португалии: Мне не понравилось поведение Роналду

Звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменён в каждом из прошедших матчей команды на чемпионате мира. После замены в игре против Южной Кореи Роналду позволил себе выразить недовольство.

В преддверии матча 1/8 финала мундиаля против Швейцарии главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш ответил на вопрос о поведении Роналду.

«Я ничего не слышал на поле, но затем посмотрел видео. Мне это совсем не понравилось. Такие вопросы решаются в раздевалке», - высказался Сантуш, чьи слова приводит Relevo.

Матч Португалия – Швейцария стартует 6 декабря в 22:00 по московскому времени.