Лишь Роже Милла забивал на чемпионате мира в более преклонном возрасте, чем Пепе

Сборная Португалии встречается со сборной Швейцарии, и уже в первом тайме чемпионы Европы 2016 года отправили в ворота соперника два мяча, а вторую половину игры начали с его одного гола. Один из мячей в проходящей игре забил португальский защитник Пепе, на данный момент ему 39 лет и 283 дня. Как оказалось, позже Пепе в смысле возраста забивал лишь камерунец Роже Милла в 1994 году - напомним, что тогда он поразил ворота российской сборной, между прочим, в возрасте 42 лет. Но Камерун в том матче проиграл со счетом 1:6.

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