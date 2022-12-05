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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агент Барбоза отказывается верить в договорённость Роналду с саудовским клубом

05 Декабря 2022 • 17:35 Комментировать
Португалия
...
Швейцария
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06.12 22:00

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду договорился о переходе в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист до 1 января подпишет соглашение с клубом из Саудовской Аравии, по которому будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.

Барбоза признался, что ему трудно поверить в такой переход, так как он будет означать, что Роналду решил попрощаться с большим футболом.

«Я ещё не знаю, насколько эта информация соответствует реальности. Мои источники её не подтверждают. Даже не хочется верить в это», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, что в конце ноября бывший клуб Роналду «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом, после того как португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал английский клуб.

В нынешнем сезоне форвард провёл в составе «красных дьяволов» 16 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Паулу Барбоза Аль-Наср
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