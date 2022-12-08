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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду может больше не сыграть за сборную Португалии

08 Декабря 2022 • 11:55 Комментировать (2)
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

37-летний звездный нападающий Криштиану Роналду конфликтует с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем. Как сообщает Record, футболист пригрозил уйти из национальной команды из-за разногласий со специалистом.

Криштиану впервые задумался о таком шаге после замены в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2022 против Южной Кореи (1:2). Роналду остался недоволен решением Сантуша, о чем заявил ему, уходя с поля.

Напомним, что в матче 1/8 финала мундиаля против Швейцарии нападающий оказался вне основного состава сборной Португалии. Он вышел на поле под занавес встречи, когда счет был 5:1 в пользу пиренейцев.

На ЧМ-2022 Криштиану принял участие в четырех играх и забил один мяч.

Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Alex1972
08 Декабря 2022 в 12:31
Сантуш и Тен Хаг - братья по разуму??... А-ха-ха-ха...
Element-22
08 Декабря 2022 в 12:24
это ж какие там беды с башкой... уже не один психолог в ужасе оценил его состояние. а его семейка? эти шизанутые ж делают ему только хуже, чтобы продолжать доить... очень боязно за него. вдруг Месси доползёт случайно до финала и выиграет его? тот же с особняка рыбкой нырнёт.
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