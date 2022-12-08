Роналду может больше не сыграть за сборную Португалии

37-летний звездный нападающий Криштиану Роналду конфликтует с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем. Как сообщает Record, футболист пригрозил уйти из национальной команды из-за разногласий со специалистом.

Криштиану впервые задумался о таком шаге после замены в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2022 против Южной Кореи (1:2). Роналду остался недоволен решением Сантуша, о чем заявил ему, уходя с поля.

Напомним, что в матче 1/8 финала мундиаля против Швейцарии нападающий оказался вне основного состава сборной Португалии. Он вышел на поле под занавес встречи, когда счет был 5:1 в пользу пиренейцев.

На ЧМ-2022 Криштиану принял участие в четырех играх и забил один мяч.

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