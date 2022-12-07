Якин возложил на себя вину за поражение от Португалии

Главный тренер сборной Швейцарии и бывший наставник московского «Спартака» Мурат Якин прокомментировал крупное поражение своей команды на чемпионате мира. Накануне швейцарцы оказались совершенно бессильны перед сборной Португалии и потерпели разгром – 1:6. Единственный гол престижа при счёте 0:4 забил защитник Мануэль Аканджи.

«Грустно, что мы не реализовали задуманное — показать хорошую игру. Но это сильно связано с нашим противником, который сильнее доминировал. Мы должны признать, что некоторые вещи сегодня не сработали. Никаких упрёков в адрес команды – старались все, они не виноваты», - цитирует Якина Blick.

Сборная Швейцарии может гордиться тем, как она прошла групповой этап. С шестью очками европейцы пробились в плей-офф из квартета G со второго места. Позади остались команды Камеруна и Сербии. Впереди с тем же количеством очков - сборная Бразилии.