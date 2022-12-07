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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Португальский журналист назвал Роналду мешком

07 Декабря 2022 • 13:17 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Португальский журналист Флавио Микель Силва резко высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» не появился в стартовом составе своей национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1). На поле Роналду вышел уже под занавес встречи, когда Португалия вела со счётом 5:1.

По мнению журналиста, стоит больше говорить о 21-летнем нападающем Гонсалу Рамуше, оформившем в прошедшем матче хет-трик. Нежели о Роналду, который выглядел крайне неубедительно.

«Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера», — приводит слова журналиста Sport24.

В четвертьфинале сборной Португалии предстоит встретиться с Марокко. Эта игра состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Гонсалу Рамуш Флавио Микель Силва
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