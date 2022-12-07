​Сестра призывает Роналду уехать из сборной Португалии

Сёстры звёздного Криштиану Роналду продолжают отмечаться громкими высказываниями в социальных сетях. Так, Катя Авейру призвала футболиста покинуть расположение сборной Португалии на чемпионате мира после того, как Роналду не попал в основной состав на игру против Швейцарии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы он покинул сборную Португалии и вернулся домой. Мы бы могли обнять его, сказать ему, что всё хорошо, напомнить, чего он достиг. Я бы очень хотела, чтобы он там больше не появлялся. Возвращайся домой», - написала Катя в числе прочего.

Криштиану Роналду в игре против Швейцарии вышел на замену по ходу второго тайма и провёл на поле около 20 минут. Роналду в одной из атак забил, но гол не был засчитан из-за положения «вне игры».

Португалия разгромила Швейцарию со счётом 6:1.