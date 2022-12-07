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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сестра призывает Роналду уехать из сборной Португалии

07 Декабря 2022 • 18:39 Комментировать (3)
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Сёстры звёздного Криштиану Роналду продолжают отмечаться громкими высказываниями в социальных сетях. Так, Катя Авейру призвала футболиста покинуть расположение сборной Португалии на чемпионате мира после того, как Роналду не попал в основной состав на игру против Швейцарии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы он покинул сборную Португалии и вернулся домой. Мы бы могли обнять его, сказать ему, что всё хорошо, напомнить, чего он достиг. Я бы очень хотела, чтобы он там больше не появлялся. Возвращайся домой», - написала Катя в числе прочего. 

Криштиану Роналду в игре против Швейцарии вышел на замену по ходу второго тайма и провёл на поле около 20 минут. Роналду в одной из атак забил, но гол не был засчитан из-за положения «вне игры».

Португалия разгромила Швейцарию со счётом 6:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Катя Авейру
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Комментарии (3)
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NOBODY
07 Декабря 2022 в 19:44
даже сестра уже желает, чтобы Криро ушел из сб Португалии!!!! ну просто всем надоел )))) по-футбольному )))
ARTUR
07 Декабря 2022 в 19:41
так он останется не только безработным , но и без Родины , я все жду что он швырнет повязку сборной
Alex1972
07 Декабря 2022 в 18:59
Меняй гражданство... На аргентинское... Месси поможет... Нафига тебе эта Португалия... А-ха-ха-ха...
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