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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бруну Фернандеш: «В спорте нет никого более известного, чем Роналду»

07 Декабря 2022 • 11:44 Комментировать (1)
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о своём партнёре по национальной команде Криштиану Роналду.

Напомним, что матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1) 37-летний Роналду начал на скамейке запасных, выйдя на поле лишь под занавес встречи.

Фернандеш назвал Роналду самым известным футболистом в истории, не согласившись с мнением, что отсутствие главной звезды португальской сборной положительно влияет на игру команды.   

«Когда Криштиану выходит, а команда побеждает, об этом никто не говорит. Когда играет Криштиану, а команда проигрывает, об этом говорят все. В спорте нет никого более известного, чем Роналду», — приводит слова Фернандеша Yahoo Sports.

В четвертьфинале чемпионата мира Португалии предстоит встретиться с командой Марокко, которая ранее одолела Испанию (0:0, 3:0 — пен). Этот матч состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Бруну Фернандеш
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Mnogoletniy-fanat
07 Декабря 2022 в 12:21
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