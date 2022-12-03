Роналду стал первым игроком, который нанёс 100 ударов на чемпионатах мира

Португалец Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который нанёс 100 ударов на чемпионатах мира по футболу. Статистика ведётся с 1966 года.

37-летний форвард выступал на мундиалях с 2006 года. У звёздного португальца в активе набралось пять турниров. Восемь из 100 ударов Роналду завершились голами. Принял участие игрок в 20 матчах на всех мундиалях.

Ранее сборная Португалии в группе Н сенсационно уступила сборной Южной Кореи (1:2), но всё равно вышла из квартета с первого места. В плей-офф на стадии 1/8 финала «европейские бразильцы» сыграют с командой Швейцарии. Матч состоится 6 декабря в 22:00.