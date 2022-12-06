​Швейцария озвучила состав на матч с Португалией

В 1/8 финала чемпионата мира – 2022 пересекутся сборные Португалии и Швейцарии. Они будут разыгрывать последнюю путёвку в четвертьфинал. Альпийцы выйдут на поле с первых минут в таком составе:

Зоммер, Фернандес, Аканджи, Шёр, Родригес, Фройлер, Джака, Варгас, Шакири, Соу, Эмболо.

Матч между португальцами и швейцарцами начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 22:00. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Команда, которая выиграет этот матч, в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Марокко 10 декабря.

Ранее был озвучен состав сборной Португалии. Криштиану Роналду останется в запасе.