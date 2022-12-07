Петржела: «Сантуш - очень сильный и опытный тренер»

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал успехи португальской сборной, которая показала не менее эффектный футбол, чем днем ранее бразильцы, разгромил Швейцарию со счетом 6:1. Петржела считает, что это доказывает качества Сантуша, несмотря на то, что когда-то, в 2004-м году, его «Зенит» разгромил АЕК, который тогда тренировал Сантуш, со счетом 5:1.

- Он хороший тренер. Он работал в многих хороших командах, которые играли в еврокубках. Он работал в нескольких странах и не только в Португалии. Очень сильный и опытный тренер, - цитирует слова Петржелы издание «Спорт день за днем».