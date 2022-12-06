​Роналду не попал в основу Португалии на крупном турнире впервые за 13 лет – тогда проиграли Швейцарии

Во вторник вечером последний билет в четвертьфинал чемпионата мира будут разыгрывать сборные Португалии и Швейцарии. Главная звезда португальской сборной – Криштиану Роналду – начнёт игру в запасе. Как сообщают специалисты из Opta, в прошлый раз Роналду не попадал в основу сборной Португалии на матч крупного турнира в 2008 году. Тогда, что интересно, португальцы проиграли швейцарцам со счётом 0:2 на групповой стадии чемпионата Европы.

Следить за тем, как будут развиваться события в матче Португалия – Швейцария, можно будет в текстовой трансляции. Победитель дуэли в четвертьфинале будет играть против сборной Марокко.