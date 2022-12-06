Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

«Интересно будет. Двусторонний момент. Швейцария - это не подарок, это хорошая опытная команда. Если у Португалии не будет получаться, интересно посмотреть на реакцию. Что скажут? «Криштиану, выходи, выручай», или как?

Я бы не сказал, что Сантуш прям рискует. Выиграют - он герой, проиграют - скажет: «Я тренер, я решаю». Мы не знаем, что там случилось. Говорят же, что тренеру не понравилось то, что Криштиану сказал что-то. Роналду тоже может многое в футболе не нравиться. Елки-палки, он привел Португалию к чемпионству на Евро-2016, он лучший бомбардир в истории сборной. Он тоже может высказать свое мнение, и его тоже нужно слушать. Интересно будет посмотреть», - сказал Мостовой.