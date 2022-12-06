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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мостовой: «Если у Португалии не будет получаться, скажут «Криштиану, выручай», или как?» эксклюзив

06 Декабря 2022 • 22:05 Комментировать (2)
Португалия
1:0
Швейцария
1 2.00 X 3.35 2 4.40
1-й тайм

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

«Интересно будет. Двусторонний момент. Швейцария - это не подарок, это хорошая опытная команда. Если у Португалии не будет получаться, интересно посмотреть на реакцию. Что скажут? «Криштиану, выходи, выручай», или как?

Я бы не сказал, что Сантуш прям рискует. Выиграют - он герой, проиграют - скажет: «Я тренер, я решаю». Мы не знаем, что там случилось. Говорят же, что тренеру не понравилось то, что Криштиану сказал что-то. Роналду тоже может многое в футболе не нравиться. Елки-палки, он привел Португалию к чемпионству на Евро-2016, он лучший бомбардир в истории сборной. Он тоже может высказать свое мнение, и его тоже нужно слушать. Интересно будет посмотреть», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Александр Мостовой
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ПОРТУГАЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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Комментарии (2)
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ARTUR
06 Декабря 2022 в 22:26
Мостовой кажись живет в каком то паралельном мире ... сейчас 2022 где тот 2016 ?? и только слепой не может не видеть полную деградацию КР .. плюс его психика и без того не особо устойчивая может поехатьв любой момент , поэтому вводить настолько не стабильного игрока вообще нонсенс , наплевать на его заслуги , это уже прошлое , с такой логикой можно было бы из больницы привезти Пеле..
ингерман
06 Декабря 2022 в 22:10
ай.. именно так и будец.. )))
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