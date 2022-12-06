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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сменщик Роналду довольно быстро забил в ворота сборной Швейцарии

06 Декабря 2022 • 22:23 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

В отличие от первого матча дня на чемпионате мира, где сборные Марокко и Испании приберегли голы лишь на серию пенальти, во втором поединке точный удар случился гораздо раньше.

Сборная Португалии в споре со швейцарцами повела на 17-й минуте. После ввода мяча из-за левой боковой линии Жоау Фелиш адресовал мяч в штрафную, а там Гонсалу Рамуш с десятка метров плотно пробил в ближнюю девятку ворот, застав голкипера врасплох. Добавим, что Рамуш играет вместо Криштиану Роналду, который впервые за турнир остался вне стартового состава.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет против марокканцев.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Швейцарии Гонсалу Рамуш
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