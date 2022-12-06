Сменщик Роналду довольно быстро забил в ворота сборной Швейцарии

В отличие от первого матча дня на чемпионате мира, где сборные Марокко и Испании приберегли голы лишь на серию пенальти, во втором поединке точный удар случился гораздо раньше.

Сборная Португалии в споре со швейцарцами повела на 17-й минуте. После ввода мяча из-за левой боковой линии Жоау Фелиш адресовал мяч в штрафную, а там Гонсалу Рамуш с десятка метров плотно пробил в ближнюю девятку ворот, застав голкипера врасплох. Добавим, что Рамуш играет вместо Криштиану Роналду, который впервые за турнир остался вне стартового состава.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет против марокканцев.

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