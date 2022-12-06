Сборные Португалии и Швейцарии забили ещё по голу

Судя по всему, определился последний участник 1/4 финала чемпионата мира. В начале второго тайма матча со сборной Швейцарии футболисты из Португалии забили уже четвертый гол в ворота противника. С центра поля стартовала стремительная контратака, Гонсалу Рамуш, автор дубля, вывел фактически один на один крайнего защитника Рафаэла Геррейру, и тот метров с 10 вколотил мяч под перекладину.

Спустя три минуты сборная Швейцарии размочила счет. После подачи с правого угла поля мяч оказался у дальней штанги, и Мануэль Аканджи в упор поразил пустой угол ворот - 4:1.

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