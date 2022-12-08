Юран: «Сантуш обладает авторитетом, у него даже Роналду может сидеть»

Известный российский тренер Сергей Юран, возглавлявший в нынешнем сезоне подмосковные «Химки», высказался о наставнике сборной Португалии Фернанду Сантуше, который решился оставить на скамейке запасных главную звезду национальной команды Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1).

По мнению Юрана, авторитет португальского специалиста позволяет ему спокойно определять стартовый состав, исходя из спортивной ситуации.

«Сантуш — тренер, который выиграл чемпионат Европы, работал в «Бенфике», неплохо выступал в еврокубках. Сантуш обладает авторитетом, плюс он показал команде, что у меня даже Роналду может сидеть», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В четвертьфинале мундиаля сборная Португалии встретится с командой Марокко. Эта игра состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.