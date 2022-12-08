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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Юран: «Сантуш обладает авторитетом, у него даже Роналду может сидеть»

08 Декабря 2022 • 17:47 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Известный российский тренер Сергей Юран, возглавлявший в нынешнем сезоне подмосковные «Химки», высказался о наставнике сборной Португалии Фернанду Сантуше, который решился оставить на скамейке запасных главную звезду национальной команды Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1).

По мнению Юрана, авторитет португальского специалиста позволяет ему спокойно определять стартовый состав, исходя из спортивной ситуации.

«Сантуш — тренер, который выиграл чемпионат Европы, работал в «Бенфике», неплохо выступал в еврокубках. Сантуш обладает авторитетом, плюс он показал команде, что у меня даже Роналду может сидеть», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В четвертьфинале мундиаля сборная Португалии встретится с командой Марокко. Эта игра состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сергей Юран Фернанду Сантуш
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