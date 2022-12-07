Сборная Швейцарии потерпела своё самое крупное поражение на чемпионате мира

Сборная Швейцарии провела один из самых неудачных матчей на чемпионате мира в своей истории.

В поединке 1/8 финала швейцарцы пропустили шесть мячей, на что ответили лишь одним голом престижа в исполнении Мануэля Аканджи на 58-й минуте. В составе португальцев трижды отличился Гонсалу Рамуш, а Пепе, Рафаэл Геррейру и Рафаэл Леау поразили ворота по одному разу. Согласно сведениям Opta, сегодняшнее поражение стало для Швейцарии самым крупным на чемпионатах мира наряду с разгромом 56-летней давности от сборной Германии (0:5).

Ранее швейцарцы заняли второе место в группе со сборными Бразилии, Камеруна и Сербии, набрав шесть очков.