Роналду – лидер ЧМ-2022 по офсайдам

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду чаще всех на турнире оказывается в положении вне игры.

37-летний игрок начал на скамейке запасных матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1), но успел вновь угодить в офсайд после выхода на замену на 74-й минуте. Именно Роналду является лидером турнира по количеству попаданий в офсайд (7) на момент завершения всех поединков 1/8 финала. На втором месте располагается нападающий уже вылетевшей сборной Испании Альваро Мората – 5.

На счету Криштиану Роналду один забитый мяч на текущем мундиале. В четвертьфинале португальцы сыграют против сборной Марокко.