Пирс Морган опроверг слухи о возможном переходе Роналду в «Аль-Наср»

Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на информацию о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду договорился о переходе в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист до 1 января подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, по которому будет зарабатывать порядка 200 миллионов евро в год. Журналист опроверг эту информацию в своих социальных сетях.

«Ещё раз, это неправда», — написал Морган.

Напомним, что именно Морган в ноябре взял у Роналду скандальное интервью, после которого бывший клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со своей легендой.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе манкунианцев 16 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.