Сербский журналист объяснил поступок Джаки

Сербский журналист Зоран Ивкович поделился своим мнением о якобы провокационном действии футболиста сборной Швейцарии Гранита Джаки, который надел футболку своего партнера по команде Ардона Яшари после победного матча против Сербии (3:2) на чемпионате мира в Катаре.

«Когда Джака надел футболку партнера по сборной Ардона Яшари, то многие усмотрели в действиях футболиста провокационный жест. На самом деле, Джака лишь отдал дань уважения албанскому националисту Адему Яшари», — сказал Ивкович в интервью Sport24.

Напомним, что швейцарская команда вышла в плей-офф мундиаля со второго места в группе G. В 1/8 финала она встретится со сборной Португалии. Матч состоится 6 декабря в 22:00 по московскому времени.