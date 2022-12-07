Геррейро: «Мы с самого начала были уверены в своих силах»

Левый защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейро поделился мыслями о сокрушительной победе над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала.

Футболист дортмундской «Боруссии» стал автором забитого мяча на 55-й минуте, а также отметился результативной передачей.

«Мы были полностью уверены в своих силах, а первый тайм лишь усилил нашу уверенность. Отличное выступление всей команды в атаке и в обороне, мы гордимся сегодняшним результатом. Очень приятно отличиться за свою сборную на чемпионате мира, но командные успехи важнее личных.

В матче с Марокко всё будет иначе – эта команда очень низко оборонялась против Испании и выбегала в контратаки. Посмотрим, как они сыграют против нас», – сказал в интервью BeIn Sports Геррейро.