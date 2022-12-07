Роналду высказал слова поддержки Пеле

Известный португальский нападающий Криштиану Роналду высказал слова поддержки легендарному бразильскому футболисту Пеле, находящемуся на лечении.

«Выздоравливайте скорее, Пеле. Королю нужно поправиться», — приводит слова Роналду A Bola.

Ранее стало известно о том, что Пеле был госпитализирован 29 ноября в Сан-Паулу. Сейчас ему оказывается паллиативная помощь.

Специалисты клиники имени Эйнштейна, в которой сейчас находится футболист, попытались успокоить болельщиков, но давать оптимистичных прогнозов по его состоянию не стали.

Сам Пеле после победы сборной Бразилии над командой Южной Кореи сообщил, что счастлив проходу южноамериканцев в четвертьфинал турнира в Катаре.