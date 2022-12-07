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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду высказал слова поддержки Пеле

07 Декабря 2022 • 10:29 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Известный португальский нападающий Криштиану Роналду высказал слова поддержки легендарному бразильскому футболисту Пеле, находящемуся на лечении.

«Выздоравливайте скорее, Пеле. Королю нужно поправиться», — приводит слова Роналду A Bola.

Ранее стало известно о том, что Пеле был госпитализирован 29 ноября в Сан-Паулу. Сейчас ему оказывается паллиативная помощь.

Специалисты клиники имени Эйнштейна, в которой сейчас находится футболист, попытались успокоить болельщиков, но давать оптимистичных прогнозов по его состоянию не стали.

Сам Пеле после победы сборной Бразилии над командой Южной Кореи сообщил, что счастлив проходу южноамериканцев в четвертьфинал турнира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Криштиану Роналду
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