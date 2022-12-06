​Роналду – в запасе: Португалия огласила состав

Последний билет в четвертьфинал чемпионата мира будут разыгрывать сборные Португалии и Швейцарии. Главный тренер португальской национальной команды Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Отавио, Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Фелиш, Рамуш.

Как видим, звёздный Криштиану Роналду начинает матч в запасе. Это является большой неожиданностью.

Матч между сборными Португалии и Швейцарии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult. Там пойдёт прямая текстовая трансляция.