Аленичев: «Надеюсь, сборная Португалии дойдёт как минимум до финала чемпионата мира»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что хотел бы видеть сборную Португалии в финале чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По словам специалиста, ему близка игровая философия, исповедуемая португальской командой. Кроме того, Аленичев отметил целую группу молодых игроков, которые способны стать новыми лидерами сборной, сменив на этом поприще Криштиану Роналду. К таким футболистам эксперт отнёс Бруну Фернандеша, Бернарду Силву и Рафаэла Леау.

«Верю в эту сборную, потому что мне нравится философия игры португальской команды, техничные футболисты, взаимопонимание очень хорошее. Надеюсь, что сборная Португалии как минимум до финала дойдёт», — цитирует Аленичева ТАСС.

Напомним, что на стадии 1/8 финала мундиаля подопечным Фернанду Сантуша предстоит встретиться с командой Швейцарии. Эта игра состоится 6 декабря, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.