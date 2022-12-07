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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду снова критикуют, появился новый повод

07 Декабря 2022 • 14:31 Комментировать (7)
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

В последнее время Криштиану Роналду критикуют даже в родной Португалии. Почти три четверти участников опроса издания A Bola на днях выразили мнение о том, что Роналду не должен выходить в основном составе сборной. Во вторник Криштиану на самом деле не попал в стартовый состав на матч против Швейцарии в рамах 1/8 финала мундиаля. Португальцы без своей главной звезды показывали качественный футбол и обеспечили победу задолго до выхода Роналду на замену. Игра завершилась со счётом 6:1.

После игры со Швейцарией Роналду снова оказался под ударом. Теперь в социальных сетях игрока критикуют за то, что он не стал праздновать выход в 1/4 финала чемпионата мира вместе с остальной командой. На нескольких кадрах видно, что Криштиану в одиночестве направился в подтрибунное помещение, аплодируя по пути зрителям.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (7)
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Alex1972
07 Декабря 2022 в 14:53
Ничего нового... Очередная демонстративная выходка шакала ... Ведь знал, что камеры направлены на него... И всё равно по-своему надо сделать... Хе...
Dаvid MU
07 Декабря 2022 в 14:43
Даже криродрочеры уже начали отворачиваться от него и не признавать его лучшим игроком современности
Sergey999
07 Декабря 2022 в 15:01
Вы с этим дауном алексом сами как два шакаленка посетесь возле каждой новости про Роналду))) даже не возбуждаетесь от своего божка низкорослого так сильно как от португала))) латентные криродрочеры)))
Dаvid MU
07 Декабря 2022 в 15:04
Я никогда не топил за гнома, по твоей логике все кто критикуют Криша сразу мессидрочеры)) Это наверное у тебя кризис творческий, на фоне закшваров твоего кумира)))
Sergey999
07 Декабря 2022 в 15:06
Да прекрати как телка отмазываться))) уже всем все про тебя ясно)))
Dаvid MU
07 Декабря 2022 в 15:15
Телка это твой кумир)) Я сторонник не голословных обвинений, а выводов на основе фактов))
Sergey999
07 Декабря 2022 в 15:42
Ты сторонник лгбт)))) фактос)))) хе-хе))
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