​Роналду снова критикуют, появился новый повод

В последнее время Криштиану Роналду критикуют даже в родной Португалии. Почти три четверти участников опроса издания A Bola на днях выразили мнение о том, что Роналду не должен выходить в основном составе сборной. Во вторник Криштиану на самом деле не попал в стартовый состав на матч против Швейцарии в рамах 1/8 финала мундиаля. Португальцы без своей главной звезды показывали качественный футбол и обеспечили победу задолго до выхода Роналду на замену. Игра завершилась со счётом 6:1.

После игры со Швейцарией Роналду снова оказался под ударом. Теперь в социальных сетях игрока критикуют за то, что он не стал праздновать выход в 1/4 финала чемпионата мира вместе с остальной командой. На нескольких кадрах видно, что Криштиану в одиночестве направился в подтрибунное помещение, аплодируя по пути зрителям.