70% читателей A Bola считают, что Роналду не должен играть в старте Португалии на ЧМ-2022

Подавляющее большинство читателей португальского издания A Bola считают, что Криштиану Роналду не должен играть в стартовом составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Газета провела опрос на своем сайте, суть которого была в том, заслуживает ли Роналду сохранить место в стартовом составе сборной.

В итоге 70,5% процентов опрошенных ответили «Нет». И только 29,5% – «Да».

На групповой стадии Роналду сыграл во всех трех матчах команды с первых минут.

Напомним, что в 1/8 финала турнира в Катаре португальцы сыграют против Швейцарии. Встреча назначена на 6 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.