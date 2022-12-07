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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Губерниев: «Португалия без Криштиану – сила»

07 Декабря 2022 • 01:52 Комментировать (4)
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Известный телеведущий и спортивный комментатор кратко подвёл итоги разгрома сборной Швейцарии от сборной Португалии (6:1).

«Швейцария, эх… Португалия без Криштиану – сила!», - написал Губерниев в Telegram-канале.

Криштиану Роналду появился на поле в матче 1/8 финала при счёте 5:1 на 73-й минуте и даже забил. Правда, из офсайда и гол пришлось отменить.

Ранее Губерниев оскорбил Роналду, назвав его «истеричкой» и добавив ещё несколько неприятных слов. Вероятно, такие слова 37-летняя звезда португальцев получила в свой адрес за недавнее скандальное интервью Пирсу Моргану – оно вышло перед чемпионатом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (4)
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Aclark
07 Декабря 2022 в 02:01
Ti voobshe kto? Sidish i smerdish....a, Gyberniev.
venge
07 Декабря 2022 в 02:32
"bitch please"
Aclark
07 Декабря 2022 в 01:58
On zabil 118 za sbornyu, a ti?
Aclark
07 Декабря 2022 в 01:57
Zavidyesh?
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