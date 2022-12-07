Губерниев: «Португалия без Криштиану – сила»

Известный телеведущий и спортивный комментатор кратко подвёл итоги разгрома сборной Швейцарии от сборной Португалии (6:1).

«Швейцария, эх… Португалия без Криштиану – сила!», - написал Губерниев в Telegram-канале.

Криштиану Роналду появился на поле в матче 1/8 финала при счёте 5:1 на 73-й минуте и даже забил. Правда, из офсайда и гол пришлось отменить.

Ранее Губерниев оскорбил Роналду, назвав его «истеричкой» и добавив ещё несколько неприятных слов. Вероятно, такие слова 37-летняя звезда португальцев получила в свой адрес за недавнее скандальное интервью Пирсу Моргану – оно вышло перед чемпионатом мира.