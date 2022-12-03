Генич: «Игра сборной Португалии скрипит из-за Роналду»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о влиянии 37-летнего звездного нападающего Криштиану Роналду на сборную Португалии.

«Португалия не выжимает максимум. Криштиану мешает. Если бы играли без Роналду, это было бы веселее и быстрее. Но не ставить Роналду нельзя. Поэтому их футбол скрипит», - приводит слова Генича «Спорт-экспресс».

Португалия с первого места в группе шагнула в плей-офф чемпионата мира. В рамках 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша проведут поединок против национальной команды Швейцарии. Матч состоится во вторник, 6 декабря, начало – 22:00 мск.