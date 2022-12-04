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Аленичев оценил уровень игры 37-летнего Роналду

04 Декабря 2022 • 09:29 Комментировать
Португалия
...
Швейцария
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06.12 22:00

Бывший полузащитник «Порту», а ныне футбольный тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем уровне игры 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Он уже не тот, несмотря на то, что хочет держаться на высоте. 37 лет - это возраст. Он не такой бомбардир, как 5-10 лет назад», - рассказал специалист в интервью журналисту «РБ Спорта».

Роналду сейчас является свободным агентом. В конце прошлого месяца Криштиану расторг трудовой договор с «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент КриРо выступает за сборную Португалии на чемпионате мира – 2022. В 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша сыграют со Швейцарией.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Дмитрий Аленичев
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