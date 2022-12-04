Шакири: «Роналду, как и Месси, остаётся одним из лучших, его нельзя списывать со счетов»

Футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири высказался о предстоящем поединке 1/8 финала против Португалии.

Швейцарцы и португальцы поспорят за путёвку в четвертьфинал чемпионата мира 6 декабря.

«Криштиану Роналду никогда нельзя списывать со счетов – он остаётся одним из лучших в мире, как и Лео Месси. Роналду способен забить в любую секунду, он очень опытен. Все знают, насколько он важен для сборной Португалии. Однако, конечно, нас должен заботить не только он, но и другие португальские игроки, ведь у них отличная команда. От нас потребуется предельная концентрация, чтобы справиться с соперниками», – заявил на пресс-конференции Шакири.