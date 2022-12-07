Цветков – о сборной Португалии: «Без Роналду они, кажется, лучше играют»

Российский биатлонист Максим Цветков высказался об игре национальной сборной Португалии в матче с командой Швейцарии (6:1).

«Люблю футбол, сам играю часто. Сборная Португалии? Без Роналду они, кажется, лучше играют», - приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

Благодаря разгромной победе португальский коллектив заслуженно заработал путёвку в четвертьфинал чемпионата мира – 2022 в Катаре. Теперь их соперником станет сенсационная команда Марокко, выбившая в 1/8 финала сборную Испании (0:0, 3:0 пен).

Поединок между европейской и африканской сборными состоится десятого декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.