Фернандеш – первый за 56 лет португалец с 5 и более результативными действиями на ЧМ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш крайне результативно проводит катарский мундиаль.

Лидер атак сборной Португалии напрямую поучаствовал в четырёх голах своей команды на групповой стадии, а в матче 1/8 финала против Швейцарии ассистировал Пепе уже на 33-й минуте. Таким образом, на счету Фернандеша пять результативных действий (два гола и три ассиста) – лучший показатель в рамках одного чемпионата мира для представителей сборной Португалии с далёкого 1966 года.

Бруну Фернандеш располагается на втором месте в списке самых результативных игроков турнира, уступая лишь Килиану Мбаппе, в активе которого пять голов и два голевых паса.