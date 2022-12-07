Данни — о Роналду: «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни высказался об игре своего соотечественника Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что в четырёх матчах, сыгранных Португалией на текущем мундиале, Роналду отметился одним забитым голом с пенальти в ворота Ганы (3:2). А в противостоянии со Швейцарией (6:1) в рамках 1/8 финала турнира 37-летний форвард появился на поле лишь на 73-й минуте. За оставшееся время Роналду результативными действиями отличиться не успел.

Данни выразил надежду на то что Роналду ещё удастся проявить себя на чемпионате мира.

«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру. Я верю, что Роналду ещё забьёт голы на этом чемпионате мира», — приводит слова Дании «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале Португалии предстоит встретиться со сборной Марокко. Игра состоится 10 декабря, а её начало запланировано на 18:00 по московскому времени.