Мостовой оценил силу сборной Португалии

Бывший нападающий национальной сборной России Александр Мостовой высказался о шансах команды Португалии в потенциальном противостоянии с командой Бразилии на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Если отталкиваться от счёта, то Португалия и Бразилию должна вынести. Швейцария бразильцам проиграла 0:1 — и то только в конце», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Специалист считает, что для сборной Швейцарии это был просто неудачный день, ведь к непониманию многих она пропустила слишком много голов, хоть и не является настолько слабой командой.

Португалия и Бразилия теоретически могут встретиться только в финале соревнования.