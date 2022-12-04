Экс-игрок «Зенита» Мейра: «Каждый уважает и любит Роналду»

Экс-футболист «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил игру нападающего португальской команды Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

«Он никогда не сдается, он является лидером и капитаном нашей команды, каждый уважает и любит его. Он всегда делает все, чтобы посвятить победу не только португальскому народу, но и всем игрокам национальной команды

Нам предстоит очень тяжелая игра с командой Швейцарии. Но я верю, что у Роналду будут моменты для голов. Я надеюсь, что он забьет, что даст португальцам победу и выход в четвертьфинал», — сказал Мейра в интервью для издания ТАСС.

Напомним, что португальская команда сыграет свой матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии 6 декабря в 22:00 по московскому времени.