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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок «Зенита» Мейра: «Каждый уважает и любит Роналду»

04 Декабря 2022 • 19:04 Комментировать (2)
Португалия
...
Швейцария
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06.12 22:00

Экс-футболист «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил игру нападающего португальской команды Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

«Он никогда не сдается, он является лидером и капитаном нашей команды, каждый уважает и любит его. Он всегда делает все, чтобы посвятить победу не только португальскому народу, но и всем игрокам национальной команды

Нам предстоит очень тяжелая игра с командой Швейцарии. Но я верю, что у Роналду будут моменты для голов. Я надеюсь, что он забьет, что даст португальцам победу и выход в четвертьфинал», — сказал Мейра в интервью для издания ТАСС.

Напомним, что португальская команда сыграет свой матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии 6 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Мейра
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ПОРТУГАЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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Комментарии (2)
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ингерман
04 Декабря 2022 в 19:24
ай усе прально написал.. объективно.. маладэц! )))
ARTUR
04 Декабря 2022 в 19:11
как он не захлебнулся то , столько слюней и пафоса ...как бы после матча эти слюне не пригодились плевать в спину своему божку..
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