Сутормин считает, что сборная Швейцарии преподнесёт сюрприз

Сборные Швейцарии и Португалии сразятся сегодня вечером в последнем матче 1/8 финала, и полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин считает, что швейцарцы, как и на прошлогоднем чемпионате Европы, могут преподнести сюрприз. Тогда им удалось выбить с турнира французов.

Хорошая организация и качественные исполнители могут стать дополнительным козырем для швейцарской команды, уверен Сутормин.

- Матч Португалии и Швейцарии — это будет игра Роналду против Зоммера. Я ставлю на Швейцарию. Они могут выиграть за счет организации и дисциплины, у них высококлассные футболисты, - заявил Сутормин эфире телеканала «Матч ТВ».