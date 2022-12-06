Заменивший Роналду Рамуш забил уже три гола в ворота сборной Швейцарии

В матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Португалии и Швейцарии забит очередной гол. Сыгравший всего 9 минут на групповой стадии Гонсалу Рамуш стал главным героем поединка, в третий раз, поразив ворота противника, а также отдав голевой пас Рафаэлу Геррейру. Также отметим, что Рамуш заменил в стартовом составе Криштиану Роналду.

На 67-й минуте 21-летний форвард оказался сам перед чужими воротами и эффектно перебросил голкипера. Ассистировал ему Жоау Фелиш. Счет в этом поединке стал 5:1. Следующим соперником португальцев станет сборная Марокко.

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