Гонсалу Рамуш - первый футболист с 1990 года, сделавший хет-трик в матче плей-офф ЧМ

Сборная Португалии разгромила сборную Швейцарии в рамках последнего матча 1/8 финала чемпионата мира, забив той целых шесть мячей. Три результативных удара записал на свой счет нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш, и его хет-трик, как выяснилось, стал первым в плей-офф чемпионата мира аж с 1990 года, с итальянского чемпионата.

Тогда три мяча забил футболист еще существовавшей тогда чехословацкой сборной Томаш Скухравы - его команда крупно выиграла у Коста-Рики, 4:1. С того дня, 23 июня 1990 года, и по сей день, никто не забивал три мяча и более в матче плей-офф чемпионатов мира.