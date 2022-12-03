Якин рассказал, за счёт чего Швейцария может победить Португалию

Главный тренер национальной команды Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от противостояния со сборной Португалии в первом раунде плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Что я могу сказать по предстоящей встрече с португальцами? Если мои подопечные смогут удачно начать встречу и наша тактика будет работать, то все возможно», - передает слова тренера Mundo Deportivo.

Швейцария в последнем матче победила Сербию со счетом 3:2, а Португалия уступила Южной Корее (1:2).

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 состоится во вторник, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.