Роналду попал в число 11 худших игроков группового этапа ЧМ-2022

Нападающий Криштиану Роналду, выступающий за сборную Португалии на чемпионате мира – 2022, попал в число худших футболистов групповой стадии мундиаля. Символическую сборную составили аналитики портала Sofascore.

Кроме 37-летнего звездного пиренейца, в список худших были включены четыре футболиста сборной Катара, по два представителя Коста-Рики и Канады, а также по игроку Саудовской Аравии и Австралии.

Криштиану вместе с Португалией вышел в плей-офф мундиаля с первого места. На групповой стадии он отметился голом с пенальти.

В 1/8 финала пиренейцы встретятся со сборной Швейцарии.