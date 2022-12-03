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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду попал в число 11 худших игроков группового этапа ЧМ-2022

03 Декабря 2022 • 22:47 Комментировать (4)
Португалия
...
Швейцария
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06.12 22:00

Нападающий Криштиану Роналду, выступающий за сборную Португалии на чемпионате мира – 2022, попал в число худших футболистов групповой стадии мундиаля. Символическую сборную составили аналитики портала Sofascore.

Кроме 37-летнего звездного пиренейца, в список худших были включены четыре футболиста сборной Катара, по два представителя Коста-Рики и Канады, а также по игроку Саудовской Аравии и Австралии.

Криштиану вместе с Португалией вышел в плей-офф мундиаля с первого места. На групповой стадии он отметился голом с пенальти.

В 1/8 финала пиренейцы встретятся со сборной Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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ПОРТУГАЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Ermak
03 Декабря 2022 в 23:16
Аналитики с sofascoreбессмертные чтоли? Как посмели такое про "великого" Криро писать, сейчас им полит эксперт, он же небарсанет, он же с детства за парму, он же долбоящер по жизни накидает каках
Bathet30
03 Декабря 2022 в 23:08
Тоже мне новость, Роналду плевать хотел с кем он играет. Команда борется за трофей, а этот чучело считает он лучше всех был.
Alex1972
03 Декабря 2022 в 22:51
Морган и Геша "рады"... Хе-хе..
ARTUR
03 Декабря 2022 в 22:50
,, Лючший ,, среди ,,лючших ,,))
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