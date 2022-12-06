Гонсалу Рамуш - первый игрок с 2002 года, оформивший хет-трик в первом своём матче на ЧМ в стартовом составе

Сборная Португалии встречается со сборной Швейцарии в рамках последнего матча 1/8 финала чемпионата мира. Португальцы буквально кромсают, словно ножом, нежный швейцарский сыр - они забили уже пять голов, три из которых записал на свой счет Гонсалу Рамуш, заменивший в стартовом составе не кого-нибудь, а самого Криштиану Роналду.

Рамуш стал первым игроком с 2002 года, который оформил хет-трик в своем первом матче на чемпионате мира в стартовом составе. Тогда это сделал немец Мирослав Клозе - его Германия победила со счетом 8:0 Саудовскую Аравию, а впоследствии добралась до финала Мундиаля.

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