Фройлер: «Нас сегодня не было на поле»

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер прокомментировал разгром от сборной Португалии, который испытала на себе его команда часом ранее. Напомним, последний матч на стадии 1/8 финала чемпионата мира в Катаре завершился со счётом 6:1 в пользу португальцев.

«Нас сегодня не было на поле, и мы очень, очень сожалеем о таком результате. Это чемпионат мира, он проводится раз в четыре года. Миллионы людей с нетерпением ждут хорошей игры от нас, а тут мы показываем такой результат. Мы первые, кто за это в ответе», - цитирует Фройлера Blick.

Сборная Швейцарии – завсегдатай плей-офф последних крупных турниров. Эта команда из Западной Европы неизменно играла в плей-офф ЧМ-2014, 2018 и Евро-2016 и 2020.