Дзюба рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира

Нападающий Артём Дзюба, известный по выступлениям за сборную России, московский «Спартак» и петербургский «Зенит», поведал о том, какую команду поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

«Симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдет дальше. Я не изменяю своему сердцу, Португалия», - поведал 34-летний футболист на ютуб-канале «Площадка».

Португальская сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира, заняв первое место в своей группе. В первом раунде плей-офф мундиаля-2022 пиренейцы встретятся со Швейцарией. Матч состоится во вторник, 6 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.